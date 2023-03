Imke Courtois is voorstander van videoref: "Daar handelde de VAR vorig weekend wel juist"

De voorbije dagen en weken lag de VAR enorm onder vuur. Het voorval met Tajon Buchanan tegen KAA Gent was wel de grote anticlimax.

Imke Courtois steekt niet onder stoelen of banken dat ze voorstander is van de VAR, al beseft ze ook dat menselijke fouten altijd mogelijk zijn.

“Maar het was te frappant en het was afgelopen week niet alleen die elleboogstoot van Buchanan, het ging om verschillende fouten”, klinkt het in De Zondag.

Ze haalt twee fases aan. “Zoals bij die tackle van Ciranni op Schoofs: voor de helft rood en de andere helft geel en dus hoefde de Var hier niét in te grijpen. Al handelde de VAR dan weer juist bij het doelpunt van Standard op Anderlecht. Fossey stond buitenspel en deed actief mee aan het spel door druk te zetten op Sardella.”