Veel vertrouwen ondanks kalender: "Anderlecht en Genk worden bepalend"

Cercle Brugge boog tegen Seraing een achterstand om in een 3-1-overwinning. De twee volgende wedstrijden worden zo goed als bepalend voor de top acht.

Cercle Brugge staat voorlopig op de achtste plaats in de Jupiler Pro League. De volgende twee matchen zijn tegen Anderlecht en competitieleider Racing Genk.

“Misschien valt daar wel de beslissing”, zegt Hannes Van der Bruggen op kw.be. “Anderlecht en Genk zijn twee voetballende ploegen en daar zijn we wel sterk tegen. Het is een mooi geschenk dat we onszelf hebben gegeven om met een doel voor ogen die twee wedstrijden aan te vatten.”

Vorig jaar deed Cercle Brugge ook mee voor de top acht, maar toen lukte het net niet. Dit jaar moet het wel prijs zijn voor Van der Bruggen en co.