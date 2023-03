De week van de waarheid voor Anderlecht? "Dan mogen we er definitief een kruis over maken"

Anderlecht staat voor een bijzonder zware week. Donderdag ontvangt het Villareal in de Conference League, zondag Cercle Brugge.

Na de kwalificatie voor de volgende ronde tegen Ludogorets en het gelijkspel tegen Standard werd Anderlecht tegen KAA Gent weer met de voeten op de grond gezet. En de overwinning van Cercle tegen Seraing zet nog wat meer druk op Anderlecht.

Cercle won na vier gelijke spelen op rij nog eens en zet Anderlecht nu op vier punten voor plek acht. "Voor Anderlecht is het duidelijk: als ze niet winnen van Cercle is de top acht weg", zei Gert Verheyen bij Eleven.

Te weinig kwaliteit aan de bal

"Bij een nederlaag mogen we er zelfs definitief een kruis over maken. Dit is een ongelooflijk belangrijke match voor Anderlecht. Ze moeten winnen, er is geen andere keuze." Na deze week kan het seizoen van Anderlecht er eigenlijk al opzitten als het twee keer verliest.

Coach Brian Riemer was na de match tegen Gent duidelijk teleurgesteld. "Je ziet een beetje progressie en dan zakt het terug naar nul. De kwaliteit aan de bal was te weinig. Dat is de grote ontgoocheling voor hem, dat het terug niet goed was", stelde Verheyen nog vast.