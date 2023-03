Dit bedrag eist Anderlecht van HUMO-journalist Jan Hauspie: "Wat kan ik zeggen? Ik ben mijn geld aan het tellen en dan zien we wel"

RSC Anderlecht dagvaardde HUMO in het algemeen en Jan Hauspie in het bijzonder na een artikel waarin de dagdagelijkse werking van paars-wit met de grond gelijk werd gemaakt. De journalist in kwestie reageert voor het eerst op de heisa.

"RSC Anderlecht eist 25.001 euro", bevestigt Jan Hauspie in Café Constant. "Wat kan ik daarop zeggen? Ik ben mijn geld aan het tellen en dan zien we wel als we voor de rechter komen te staan. Het is alleszins even schrikken. Een dagvaarding maakte ik nog niet mee in mijn journalistieke carrière."

De journalist ervaart de hele situatie dan ook als intimiderend. "Er waren ook al intimiderende telefoons naar mij toe vanuit de club tijdens de laatste dagen van mijn schrijfproces. Het stuk ging niet over Wouter Vandenhaute, Marc Coucke of Peter Verbeke. Ik heb mij vragen gesteld over de werking van een voetbalclub."

Er waren ook al intimiderende telefoons naar mij toe vanuit de club tijdens de laatste dagen van mijn schrijfproces

"Ik heb vervolgens contacten gelegd en antwoorden gezocht", besluit Hauspie. "Ik vind het niet abnormaal dat je je als journalist vragen stelt bij de situatie waarin een club verzeild is geraakt. En zeker niet als het een club is met de status van Anderlecht."