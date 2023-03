Stilte zegt ook veel - speler Union houdt zich enorm in na nieuwe dubieuze beslissing: "De VAR kreeg al genoeg kritiek"

Union SG won nog een keer en zet zo opnieuw de achtervolging in op KRC Genk. Er was ook weer heel wat te doen over de VAR en arbitrage.

Wedstrijdbepalend werd het uiteindelijk niet, maar in het duel tussen Union SG en KAS Eupen was er bij een 2-0 tussenstand wel een vreemd moment. Prevljak ging na een vermeend contact met doelman Anthony Moris tegen de grond en kreeg de strafschop mee. © photonews Een duidelijke fout van de ref, zou je denken? Neen, want ook de VAR kwam niet tussen. Geen clear error dus. De strafschop werd gemist en Union hield de punten thuis, maar echt koosjer zag het er toch niet uit qua beslissingen. Kritiek "Moris hield zich echt in, ik dacht dat het een schwalbe was", liet ook Senne Lynen zich uit over de fase na de 2-1 zege. "De VAR heeft het gecheckt. Ik ga er me niet teveel over uitspreken, want de VAR heeft de laatste tijd al genoeg kritiek gekregen."