Goots zoekt redenen voor exit Alderweireld: "Bij nationale ploeg kan je je die luxe niet veroorloven"

Het was toch wel een kleine verrassing toen Toby Alderweireld zijn exit bij de nationale ploeg aankondigde. Patrick Goots probeert het te plaatsen.

Patrick Goots vindt het jammer dat Alderweireld afscheid neemt van de Rode Duivels, want de voorbije weken leek de deur minstens op een kier te staan. Aldeweireld speelde tot zijn blessure bij Antwerp haast elke wedstrijd. Dat zal hoe dan ook lichamelijke gevolgen hebben voor iemand van 34 jaar.

Goots vergelijkt het met zijn eigen situatie. “Ik heb in mijn carrière nooit beter gespeeld dan na mijn 34, maar ik had dan ook wel trainers die begrepen dat ik een dagje ouder werd en al eens een training moest kunnen overslaan om in het weekend te presteren”, zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

“Bij de nationale ploeg kan je je die luxe niet veroorloven. Hij zal nu beseffen dat die extra belasting van de nationale ploeg, waar je ook vaak voor moet reizen, te veel is geworden.”