Bijgetekend tot 2025, maar dit seizoen slecht 18 speelminuten: "Ik amuseer me nog"

Pierre-Yves Ngawa is aan zijn zesde seizoen bezig bij OH Leuven. Hij heeft nog een lopend contract voor twee seizoenen.

Vorige zomer tekende Pierre-Yves Ngawa voor drie seizoenen bij in Leuven. Marc Brys rekende op hem, maar dat vertaalde zich dit seizoen niet in speelminuten. Hij kreeg er amper achttien in de hele competitie.

“Het is moeilijk, maar ik heb ook genoeg ervaring om eerlijk te kunnen toegeven dat Ewoud Pletinckx en Federico Ricca een uitstekend seizoen spelen”, vertelt Ngawa aan Het Nieuwsblad.

Blijven trainen en zorgen dat je klaar bent als het nodig is. Dat is de ingesteldheid van Ngawa op dit moment. “Ik amuseer mij nog”, voegt hij er aan toe.