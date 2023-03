Nacer Chadli sluit transfer naar Belgische club niet uit

Nacer Chadli is één van de steunpilaren van Westerlo. Het is uitkijken waar hij volgend seizoen zal spelen.

Nacer Chadli wordt door Basaksehir uitgeleend voor dit seizoen aan Westerlo. Normaal keert hij deze zomer opnieuw terug naar Turkije en is het kijken wat zijn werkgever met hem wil doen.

Lang moet Chadli niet wachten op het verdict. “Volgende maand gaan we praten met de club”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over zijn toekomst.

Er zijn enkele mogelijkheden waarmee Chadli zelf goed kan leven, maar dat kan ook niet bij Westerlo zijn. “Ik heb niet veel zin om terug te keren naar Basaksehir. Ik wil in België blijven en liefst bij Westerlo.”

Vooral het hectische leven in Istanbul ziet hij niet meer zitten. “Voor een jaar of twee gaat dat, maar het werd me te druk. Hier heb ik mijn familie, vrienden. Alleen het weer is ginds beter.”