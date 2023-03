Seizoensrevelatie droomt nog van top vier: "Want we spelen nog tegen Club Brugge"

Elk jaar kent de Jupiler Pro League een absolute verrassing. Westerlo heeft er een prachtig seizoen opzitten al, maar wil nog meer.

Westerlo zat momenteel zevende in de rangschikking van de Jupiler Pro League, op vier punten van de vierde plaats van Club Brugge die recht geeft op deelname aan play-off 1. Bij Westerlo dromen ze dan ook nog om mee te spelen voor de titel.

“Er zijn nog 18 punten te verdienen. Zelfs de top vier is nog mogelijk, want we spelen nog tegen Club Brugge. Iedereen is bang van Westerlo. Tegen ons is het niet leuk spelen, dat weten ook de grote clubs”, vertelt Nacer Chadli aan Het Nieuwsblad.

Gemakkelijk wordt dat zeker niet en dan is het ook nodig dat andere ploegen punten laten liggen. Het wordt een mission almost impossible voor Westerlo, maar in voetbal durft het wel eens te spoken.