Racing Genk kan profiteren want sterkhouder van Union blijft onzeker

De voorbereiding van Union was niet ideaal en nu zien ze ook één van hun absolute sterkhouder mogelijk niet weerkeren. Is dit het moment van Racing Genk om te profiteren van een verzwakt Union.

Donderdag tegen Union Berlin moest Union het doen zonder hun sterkhouder Teddy Teuma. De Maltezer moest afhaken omwille van een blessure aan de kuit. Het blijft onzeker of hij er zondag gaat bij zijn. “Het is moeilijk te zeggen of hij zondag fit zal zijn”, vertelt Karel Geraerts tijdens de persconferentie voor de wedstrijd. “Hij zal 100 procent fit moeten zijn om te spelen.”

Teuma was vorig seizoen, maar ook zeker dit seizoen een belangrijke schakel in het voetbal van Union. De middenvelder verdeelt en heerst centraal in het middenveld. In de 39 wedstrijden dat hij dit seizoen al voor Union in actie kwam kon hij tienmaal het doel vinden. Tel daarbij nog dertien assists en je weet dat hij van vitaal belang is voor de Brusselaars.