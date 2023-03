Analiste is overtuigd: Vincent Kompany maakte de juiste keuze om Anderlecht te verlaten

Vincent Kompany doet het zeer goed bij Burnley in The Championship. Hij kan de Premier League al ruiken. Volgens Imke Courtois was Anderlecht verlaten een goede zet en komt er binnenkort een topclub voor hem aankloppen.

In de moeilijkste jaren die Anderlecht kende hield Vincent Kompany zijn ploeg recht. Hij behaalde goede resultaten en liet ze met momenten knap voetballen. Al was het dikwijls met veel 'ups en downs'. Het probeerde steeds om dominant te voetballen en dit lukt nu voluit in The Championship.



Imke Courtois vindt dat hij een goede keuze heeft gemaakt en ziet hem nog hogerop eindigen. "Dit is zeer mooi voor hem. Ik zie dat wel gebeuren dat hij bij Manchester City aan de slag zal gaan als manager. Die eerste jaren bij Anderlecht? Je ziet na zijn vertrek dat het toch niet zo makkelijk is om die club te reanimeren. Het was voor hem een goede zaak om naar de Championship te trekken”, sluit Courtois af.