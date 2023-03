Nainggolan reageert op uitspraken van gewezen Roma-baas én haalt nog eens snoeihard uit naar Antwerp: "Ik kan ook twintig shotjes drinken voor de match"

Radja Nainggolan voetbalt dezer dagen in de Serie B voor SPAL, maar de voormalige Rode Duivel komt vooral met uitspraken in het nieuws. Ook deze keer neemt hij geen blad voor de mond.

Enkele weken geleden was het Walter Sabatini die voor beroering zorgde. "Voor Radja Nainggolan is het leven een spelletje", aldus de voormalige sterke man van AS Roma. "Hij kan acht shotjes drinken op de avond voor een wedstrijd. Eigenlijk hadden zijn ploegmaats hem beter in het oog moeten houden op zo'n momenten."

"Ik heb mijn vriend Walter inmiddels al gebeld", reageert Il Ninja op de uitspraken in Corriere della Sera. "Ik heb hem gezegd dat acht shotjes niet veel is. Ik kan er ook twintig drinken, maar dan speel ik daags nadien een matige wedstrijd. Ik heb ervoor gekozen om gelukkig te zijn. De natuur heeft me een lichaam gegeven dat niet beïnvloed wordt door de onzin die ik heb uitgestoken."

Ik werd door Antwerp FC behandeld als een parasiet

Sinds zijn avontuur op de Bosuil voetbalt Nainggolan opnieuw in Italië. Al vrezen we ervoor dat het ooit goed zal komen tussen de middenvelder en de Great Old. "Ik was fout door een elektrische sigaret te roken op de bank, maar iedere mens maakt fouten. Maar ik ken hem niet vergeven voor de manier waarop ze mij hebben behandeld. Ik werd behandeld als een parasiet."