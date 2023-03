Twee analisten speelden VAR tijdens KV Oostende en Club Brugge en kwamen achteraf tot deze conclusie

Imke Courtois en Gert Verheyen zijn tijdens KV Oostende-Club Brugge in het VAR-hokje gekropen. Zij moesten de fases beoordelen en nu eens uitmaken of het wel degelijk zo makkelijk is als iedereen denkt met al die beelden voor je.

Courtois had alvast een duidelijk antwoord. "Het is niet de makkelijkste software om mee te werken. Je wilt dat het sneller gaat als VAR, maar vaak gaat dat niet. Dat verklaart deels waarom het zo lang duurt om een beslissing te nemen", zegt ze bij Sporza. De twee analisten waren het er roerend over eens. "Dit zou ik niet elke week willen doen", want "het vergt veel aandacht en je krijgt weinig mee van het voetballende gedeelte". In ieder geval zijn ze het er ook over eens dat het niet allemaal zo makkelijk lijkt als vanuit de zetel. "Daarom was het bijzonder boeiend om een totaalbeeld te krijgen van de werking van de VAR en naar de communicatie tussen de scheidsrechters te luisteren."