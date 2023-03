'Club Brugge krijgt goed nieuws te horen over transfer die eerder in het water viel'

Club Brugge is al volop bezig met de toekomst van de club. Daarvoor wordt de markt afgespeurd naar interessante transfertargets.

Club Brugge zou begin dit jaar een deal hebben gesloten met Victor Barbera van de B-ploeg van FC Barcelona. De speler is einde contract en vindt geen overeenkomst met de club om een nieuw contract te tekenen.

Club Brugge kan hem dus transfervrij binnenhalen, maar het blijft voorlopig wachten op een officiële bevestiging uit het Jan Breydelstadion. Blauwzwart liet ook zijn oog vallen op een extra speler uit de beloften van de Catalaanse topclub.

Het gaat om de 18-jarige flankspeler Ilias Akhomach. Hij leek op weg naar Leeds United in de Premier League, maar omdat de Engelse club dicht bij de degradatie naar The Championship staat zou Akhomach alsnog een optie zijn.

Of de speler zelf zijn ploegmaat Barbera wil volgen is maar de vraag. Ook hij komt niet tot een nieuwe deal in Barcelona, maar naast Leeds United zouden ook Europese topploegen als Sevilla en AC Milan naar zijn handtekening vragen.