Antwerp meldt fantastisch nieuws vanuit ziekenboeg: Beste speler seizoensbegin maakt deel uit van selectie

Antwerp is stilaan het vormpeil aan het opkrikken richting de play offs. Daarbij hopen ze ook nog enkele jongens te recupereren die in de ziekenboeg zitten.

Dorrheen het seizoen heeft Antwerp-trainer Mark Van Bommel wegens blessures meermaals beroep moeten doen op enkele jongelingen van de Young Reds om te depanneren bij de Great Old. De youngsters deden het stuk voor stuk goed maar het was toch uitkijken wanneer de geblesseerden zouden terugkeren.

Twijfels

Eén van die geblesseerden is Toby Alderweireld. De kapitein viel uit in het bekerduel tegen Union maar het is nog niet zeker of hij de wedstrijd van zondag tegen Charleroi zal halen. Ook voor Vines wordt het nog een dubbeltje op zijn kant.

Zeker niet

Wie er zeker niet zal bij zijn, zijn middenvelders Calvin Stengs en Pieter Gerkens. Gerkens haalde eind februari en keertje de wedstrijdselectie na meer dan twee maand afwezigheid maar kende daarna een terugval. Ook winger Anthony Valencia moet op de ziekenboeg zijn beurt afwachten.

Wie er wél bij zal zijn is middenvelder Alhassan Yusuf. De 22-jarige Nigeriaanse middenvelder was sinds eind december out met een spierblessure en zal dus voor de eerste keer in bijna drie maanden opnieuw tot de kern van Van Bommel behoren.

Wie dan wel?

Het is wel nog maar de vraag of hij ook zal spelen. De rol van Yusuf is namelijk fantastisch ingevuld door de jonge Arthur Vermeeren. Mogelijk zal Van Bommel dus moeten schuiven want Yusuf was in de beginmaanden van het seizoen een van de absolute uitblinkers bij Antwerp.