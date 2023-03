De Gift Orban-show naar een nóg hoger niveau getild? "Stomverbaasd, dit had ik van hem nog niet gezien"

Gift Orban raast sinds zijn komst naar Gent door de Belgische competitie. De show die hij elke week opvoert, wordt in bepaalde opzichten nog straffer.

Afgelopen weekend tegen Eupen stond de 20-jarige aanvaller eens niet aan het kanon. De jonge Nigeriaan toonde zich wel weer belangrijk met zijn assist voor de 1-0 van Cuypers en het afdwingen van een owngoal bij de 2-0. Het was perfect gedaan bij het openingsdoelpunt: knap gecontroleerd en in de loop van Cuypers gespeeld.

Meer dan enkel doelpuntenmaker

"Dit had ik nog niet van hem gezien: de assist", zei Filip Joos over dat moment in Extra Time. "Iedereen gaat lopen, akkoord. Maar hij legt 'm perfect klaar. Ik had alleen nog maar de doelpuntenmaker gezien. Mocht ik scout zijn, zou ik meer verguld zijn van deze actie dan van een aantal van die doelpunten die hij al gemaakt heeft."

Als Orban ook dat aspect van het spel toevoegt aan zijn arsenaal, is hij goed op weg om echt een complete speler te worden. "Ik heb hem in voetballend opzicht dingen goed en fout zien doen, maar was stomverbaasd over die assist."