'Mislukte spits levert Club Brugge toch nog wat op, maar het loopt mogelijk wel 15 miljoen euro mis'

Cyle Larin werd vorige zomer gehaald om voor goals te zorgen bij Club Brugge. Maar de Canadees kon zich nooit doorzetten bij Club en vertrok in januari alweer.

Cyle Larin (27) kwam begin juli 2022 transfervrij over van het Turkse Besiktas, waar zijn contract afliep. Maar even daarvoor werd ook Ferran Jutgla gehaald bij Barcelona en eind augustus kwam Roman Yaremchuk nog over van Benfica voor 16 miljoen euro.

Larin kon zich nooit doorzetten bij Club. Hij speelde wel dertien wedstrijden maar maakte daarin slechts 363 minuten en maakte 1 goal. Na het WK vertrok Larin dan ook weer.

Loopt Club miljoenen mis?

Hij werd verhuurd aan het Spaanse Real Valladolid. Daar scoorde Larin in acht wedstrijden al vijf keer en werd hij ook uitgeroepen tot speler van de maand in februari bij zijn club.

In Spanje zijn ze dan ook overtuigd van Larin en de aankoopoptie van 2 miljoen euro zou wel eens gelicht kunnen worden stelt El Gol Digital. De trainer van Real Valladolid zou Larin dan ook graag willen houden.

Maar het clubbestuur, met onder meer de Braziliaanse Ronaldo, zou andere plannen hebben. Volgens El Gol Digital zou er interesse zijn uit de Premier League voor Larin en zou hij zo'n 15 tot 20 miljoen euro kunnen opleveren, een pak meer dan 2 miljoen die club zou krijgen.