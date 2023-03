Verdediger denkt dat hij de reden kent waarom hij niet opgeroepen werd door Tedesco

Er zijn slechts twee spelers uit de Jupiler Pro League opgeroepen door Domenico Tedesco. En die komen niet uit Genk of Sint-Gillis. Bij Union had er ook wel eentje stiekem gerekend op een oproep.

Siebe Van Der Heyden doet het al een heel seizoen goed bij de nummer 2 van de JPL, maar zag zijn naam niet op het blad van Tedesco verschijnen. Hij denkt daar de reden voor te weten.

"Kijk, ik vind het heel jammer dat ik er niet bij ben, maar soms moet je misschien in een hogere competitie spelen om kans te maken op een selectie. En dat zeg ik niet enkel over mezelf", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dan spreekt hij ook over de jongens van Genk die het verdienen erbij te zijn. "Maar oké, een coach heeft zijn eigen filosofie, en als speler kan je daar niets op zeggen. Ik ga gewoon mijn best blijven doen bij Union, en we zien wel wat de toekomst brengt.”