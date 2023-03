Anderlecht kijkt toe: Verbruggen bij nòg een Europese grootmacht genoemd en er is een reden waarom dit reëel kan zijn

Te midden zijn gedwongen exit bij Oranje blijft Verbruggen een naam die bij Europese grootmachten wel de ronde doet. Nu ook bij Real Madrid.

Bart Verbruggen heeft door zijn sterke prestaties van de laatste maanden de interesse gewekt van grote clubs. Vooral wat de 20-jarige doelman liet zien in de Conference League, spreekt aan. Eerder werden Manchester United en Liverpool al aan hem gelinkt.

Volgens Defensa Central is de naam van de Nederlander ook al gevallen in Bernabéu. Er is ook een reden waarom Real het aantrekken van Verbruggen ernstig kan overwegen. De Koninklijke ziet in hem een mogelijke nieuwe doublure voor Thibaut Courtois.

Opvolger van Lunin

De Oekraïner Lunin vervult die rol dit seizoen. Voor hem zou er naar een oplossing gezocht worden om hem aan meer speelminuten te helpen. Zowel in Spanje als in het buitenland heeft Real tal van kandidaten op het oog op tweede doelman te worden, maar Verbruggen zou een prominente piste zijn.

Zoals bekend wil Anderlecht minstens 10 miljoen euro en wellicht nog meer voor zijn betrouwbare sluitstuk. Bij Real Madrid zullen ze er wellicht de hand niet voor omdraaien omdat op tafel te leggen indien ze overtuigd zijn van hun keuze.