Vandenbempt laat zich uit over Gift Orban: "Dat zie je aan zijn gezicht"

De man van 2023 op de Belgische voetbalvelden tot dusver? Dat is misschien wel Emmanuel Gift Orban. Hoe ziet hij zijn toekomst?

Scoren in de Conference League en in de Jupiler Pro League, alsof het niets is. Juichen op zijn manier, in de penaltyreeks van de Conference League zelfs even te vroeg.

Het hoort er allemaal bij voor Emmanuel Gift Orban, die zijn marktwaarde op twee maanden flink heeft opgevijzeld.

Hij kwam voor 3,3 miljoen euro naar de Ghelamco Arena en zal voor een veelvoud vertrekken. Rest de vraag: wanneer?

Gift Orban zelf droomt van de Bundesliga of de Premier League en weet dus dat hij nog stappen moet zetten.

"Ze gaan hem niet kunnen houden? Ok, Louwagie en De Witte zeggen dat ze hem niet voor zes maanden willen hebben, maar die Orban is ook iemand die zal willen gaan."

"Je ziet het aan zijn gezicht: als een ploeg uit de Premier League aanklopt, dan zal hij toch willen gaan. Dat type lijkt hij me wel."