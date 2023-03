Wouter Vrancken schenkt middenvelder vergiffenis: "Hij moet beseffen dat basisplaats niet uit de lucht valt"

Wouter Vrancken is niet rancuneus. De coach van Genk wijst wel bepaalde spelers op hun plichten. En dat is net wat hij deed met Matias Galarza, die een tijdje naar Jong Genk werd gestuurd, maar intussen weer werd opgepikt.

De 21-jarige Argentijnse middenvelder was maanden out met een hamstringblessure, maar werd daarna wegens een gebrek aan discipline ook teruggezet naar Jong Genk. In de oefenmatch tegen Beerschot gisteren was hij er wel weer bij en deed het goed.

“Met hem en zijn begeleider heb ik deze week een heel positief gesprek gehad”, liet Vrancken weten aan HBvL. “Matias beseft dat een basisplaats niet zo maar uit de lucht zal komen vallen."

"Hij zal hard moeten werken, geduld moeten tonen en ook moeten presteren bij Jong Genk om speelminuten af te dwingen in de eerste ploeg. Daarvoor heeft hij absoluut de kwaliteiten, dat heeft hij ook tegen Beerschot uitgebreid gedemonstreerd."