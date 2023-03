Opnieuw prachtige woorden van lof voor Bart Verbruggen én ook vergelijking met Courtois: "Nog nooit eerder gezien"

Bart Verbruggen gooit met zijn prestaties grote ogen en kan dan ook op vele woorden van lof rekenen. Ook David Hubert prijst de doelman de hemel in.

Hubert heeft hem uiteraard nog meegemaakt bij de RSCA Futures. De ontwikkeling van Verbruggen, was één van de onderwerpen die Hubert aanhaalde deze week tijdens Radio Radzinski. "Die springt er nu echt bovenuit. Dan gaat het over kwaliteit, maar ook over maturiteit."

Zelfs bij de Futures was die uitstraling al merkbaar. "Om dat te tonen, voor een op dat moment nog maar 19-jarige speler... Ik heb Thibaut Courtois gekend. Hij was natuurlijk een machine op het veld, maar nog een speelvogel naast het veld", maakt Hubert de vergelijking.

Maturiteit

"De maturiteit die Bart uitstraalt, zowel naast als op het veld, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. Ik vond het ook waanzinnig wat hij tegen Villarreal deed."