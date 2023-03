Jan Vertonghen heeft wel héél grote lof voor Vincent Kompany: "Beste die ik ooit had"

Jan Vertonghen heeft de kans gemist om met Vincent Kompany samen te werken bij Anderlecht. Maar bij de Rode Duivels speelden ze uiteraard vele matchen samen. En daar heeft Vertonghen wel het één en ander over te zeggen.

Vertonghen speelde aan de zijde van Kompany, die toen zijn kapitein was. "Hij was de aanvoerder van de Gouden Generatie. En hij is de beste kapitein die ik ooit heb gezien. Hij dacht altijd mee voor het team, op en naast het veld", aldus Vertonghen bij de podcast van FC Afkicken.

Dat was niet enkel voor de verdediger zo. "Hij werd gerespecteerd door iedereen. Hij was ook de eerste van ons allemaal die bij een grote club in de Premier League speelde. Daarna kwamen nog Fellaini en Hazard, maar hij was de eerste."

"Als Vincent Kompany spreekt, dan luister je, geloof me", grijnsde de huidige Anderlecht-kapitein. "Hij heeft zo'n ongelooflijk charisma. Hij is één van de grootste persoonlijkheden in het voetbal. Hij was mijn beste aanvoerder ooit!"