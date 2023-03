Neerpede nog altijd boven in JPL: Anderlecht dit seizoen ruim aan kop

Anderlecht is nog steeds de club die het meeste speeltijd geeft aan eigen opgeleide spelers. In dat klassement staan ze op kop. En niet een beetje...

Anderlecht geeft 45 procent van de gespeelde minuten aan eigen jeugdspelers, berekende HBvL. Daarbij wel ook Bart Verbruggen omdat het gehanteerde criteria was dat spelers die twee jaar in de jeugdwerking zaten, ook in aanmerking komen.

Maar met Verschaeren, Amuzu, Sardella, Arnstad, Stroeykens, Delcroix en Debast zijn er wel heel wat jeugdproducten die veel minuten krijgen. Meer dan 900 allemaal. Debast speelt zelfs het meeste minuten van alle kernspelers.

Eerste achtervolger is Cercle Brugge met 27,9 procent van de minuten voor eigen opgeleide spelers. Anderlecht liet al 15 spelers uit Neerpede aan de bak komen dit seizoen. Standard doet het ook niet slecht met negen.