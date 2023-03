Wat met Genk - OH Leuven of Mechelen - Club Brugge? Dit is onze prognose! (En vul NU je prono in!)

Net als de vorige seizoenen is er ook dit jaar opnieuw onze pronostiek en ons managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten. En versla de redactie! De pronostiek van de redactie is terug en ook dit seizoen zou dat wel eens een heel erg spannende strijd kunnen gaan worden, want het is alweer het zesde seizoen dat iedereen voor opperste glorie gaat. De voorbije vijf seizoenen hadden we intern dezelfde winnaar, wat wordt het nu? Kan u ons verslaan? Misschien weet u het wel nóg beter? Ga de uitdaging met ons aan en speel mee! Speeldag 31 Kevin Bart Jelle H. Joachim Johan Jelle R. Aernout Zulte Waregem - Antwerp 2 2 2 2 X Cercle Brugge - KV Kortrijk 1 1 1 1 1 Seraing - KAA Gent 2 2 2 2 2 Westerlo - Charleroi X 1 1 1 1 KV Oostende - Standard X X 2 2 X KRC Genk - OH Leuven 1 1 1 1 1 Eupen - Anderlecht 2 X 2 2 2 KV Mechelen - Club Brugge 1 X X 2 2 Union - STVV 1 1 1 1 1 Stand onder de redactie: Aernout 137

Jelle R. 134

Kevin 130

Joachim 114

Bart 113

Jelle H. 64

Johan 34 Toppronostikeur of manager in hart en nieren? Ben jij de persoon die elke week opnieuw de uitslagen voorspelt? Dan wordt het hoog tijd om deel te nemen aan onze prono. Hoe? Klik gewoon op DEZE LINK en schrijf je in! Sta je echter wekelijks te roepen op de coach van je favoriete ploeg en denk je dat je het allemaal beter kan? Dan is het managerspel iets voor jou. Door HIER te klikken kan je meespelen.