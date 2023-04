Hein Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel: "Opnieuw zitten de financiën ons dwars"

KAA Gent ziet met Michael Ngadeu een sterkhouder vertrekken naar China. Niemand wou dat hij wegging, maar KAA Gent heeft te weinig financiële mogelijkheden.

"Er valt heel veel over te zeggen", zegt Hein Vanhaezebrouck over het plotse vertrek van Michael Ngadeu naar China. "Zowel Ngadeu als de club stond niet te springen voor zijn vertrek, maar opnieuw zitten de financiën ons dwars", trekt Vanhaezebrouck aan de alarmbel.

"Ik denk dat hij liever was gebleven om play-offs te spelen en met ons naar West Ham te trekken. Zijn contract liep af en we konden niet ingaan op zijn wensen. Op zijn leeftijd (32) denkt hij ook na over het vervolg van zijn carrière", besluit de trainer van KAA Gent.

Het is geen geheim van KAA Gent op zoek is naar vers kapitaal. De club heeft ook een externe firma in de hand genomen om een overnemer of investeerder te vinden.