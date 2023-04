Voormalig jeugdproduct van Club Brugge is slachtoffer van de transferhandel

Elke transferperiode worden er talloze spelers getransfereerd in binnen en buitenland. Niet iedere speler is gelukkig met zijn transfer. Vraag dat maar aan Cyril Ngonge, voormalig speler van Club Brugge.

Cyril Ngonge doorliep de jeugdreeksen van Club Brugge, maar kon zich nooit helemaal doorzetten. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan vijf wedstrijden in de hoofdmacht van de uittredende landskampioen. In 2020 volgde een verhuis naar RKC en nadien naar FC Groningen. Daar groeide hij uit tot één van de sterkhouders tot hij deze winter moest vertrekken naar Hellas Verona.

"Italië was mijn allerlaatste keuze, want het Italiaanse voetbal trok me nooit", aldus Ngonge in La Dernière Heure. "Ik wilde hier eigenlijk niet eens heen. Ik had andere opties in Duitsland en Engeland. Italië was mijn laatste keuze. Maar mijn vader heeft me ervan overtuigd om naar Hellas te gaan. Ik droom ervan om ooit in Engeland te spelen, maar nu nog niet."

Uiteindelijk tekende hij een contract van zes maanden met een optie voor twee jaar. Deze wordt pas gelicht indien Hellas Verona zich kan verzekeren van het behoud in de Serie A.