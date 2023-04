Niet geblesseerd, wel einde seizoen: Steven Defour legt opmerkelijke beslissing uit over speler Mechelen

KV Mechelen ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Club Brugge. Na de wedstrijd lekte nog ander, opmerkelijk nieuws uit.

KV Mechelen is zo goed als gered in de Jupiler Pro League en maakt zich nu stilaan klaar voor de bekerfinale.

In die finale wacht Antwerp en dus mag Birger Verstraete niet meespelen, want hij wordt van Antwerp gehuurd door Mechelen.

© photonews

Malinwa betaalt niet het volledige loon van Verstraete en dus kan hij niet spelen. En dat noopte Steven Defour tot een opvallende beslissing.

Voor Verstraete zit het seizoen er op. Hij ontbrak in de selectie tegen Club Brugge en dat was dus niet vanwege blessure.

Knop omdraaien

"Ik moet oplossingen zoeken op zijn positie met oog op de bekerfinale", aldus Defour in een reactie op de persconferentie.

"We zijn nog niet klaar voor die bekerfinale. We gaan de knop moeten omdraaien, want dat kan je niet in één week doen.”