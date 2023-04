Filip Joos héél streng: "Je bent trainer in eerste klasse en je kent blijkbaar het reglement niet, daar schrok ik van"

STVV verloor dit weekend tegen Union SG. Achteraf was er bij de Kanaries wel wat te doen over de arbitrage.

In Extra Time werd nagekaart over de wedstrijd tussen Union en STVV. En Filip Joos was toch wel streng voor de Kanaries.

"Ik moet opnieuw zeggen dat Sint-Truiden moet opletten met overdrijven. De fout op Teuma was er echt wel een, hij komt echt ingebeukt."

© photonews

"En van de uitleg achteraf schrok ik echt, want ze kennen bij STVV dus blijkbaar het reglement niet. De VAR mag daar niet tussenkomen."

Reglement

"Dat vind ik zo gek. Je bent trainer in eerste klasse en heel die bank gaat mee in dat verhaal dat de VAR tegen hen is."

"De VAR was trouwens sowieso niet tussengekomen, maar dat je denkt dat de VAR zou kunnen tussenkomen ..."