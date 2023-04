Propere Handen nog niet uit de gedachten: ref uit 1A kreeg sanctie van voetbalbond maar is nu weer aan de slag

De 'Propere Handen'-saga blijft als een schaduw over het voetbal hangen. De rol van de scheidsrechter zal sindsdien altijd met argusogen bekeken worden.

Denk maar aan Delferière en Vertenten, die wegens vermeende contacten met spelersmakelaars hun activiteiten als scheidsrechter moesten stopzetten. Het Nieuwsblad meldt nu dat een scheidsrechter uit 1A begin vorig seizoen tijdelijk aan de kant werd gezet vanwege een vermoeden van belangenvermenging.

De persoon in kwestie stuurde voor het bedrijf waar hij voor werkte een mail naar een commerciële medewerker van een Belgische profclub met het oog op een eventueel partnership. Dat werd uiteindelijk afgewezen. De club maakte het e-mailverkeer over aan de voetbalbond.

Tuchtprocedure

De scheidsrechter erkende onvoorzichtig te zijn geweest, maar zou zelf niet betrokken zijn bij eventuele onderhandelingen. Ook hijzelf maakte zijn e-mailverkeer over. De voetbalbond startte een tuchtprocedure op, wat ertoe leidde dat de ref in kwestie enkele weken aan de kant gehouden werd. Nadien ging hij weer aan de slag in 1A.