De Mil heeft iets te zeggen over het werk Carl Hoefkens: "Leeftijd of ervaring heeft geen enkele betekenis"

Rik De Mil begint Club Brugge stilaan op de been te krijgen. De coach profiteert naar eigen zeggen ook van het werk dat Carl Hoefkens de voorbije jaren deed bij blauw-zwart. Want hij kan momenteel heel wat jongeren speelkansen geven.

De Mil en Hoefkens kennen elkaar goed en spreken nog regelmatig. "Wij zijn vrienden", aldus De Mil op zijn persconferentie. "Dat is ook het mooie aan voetbal, dat je ondanks de situatie contact kan blijven houden. Wij spreken nog wekelijks over voetbal. Dat ik nu veel jeugdspelers kan laten spelen, is absoluut ook het werk van Carl de afgelopen jaren."

Hoefkens was eerder nog beloftencoach bij Club vooraleer hij assistent werd en daarna hoofdcoach. "Ik ben gewoon blij dat die jongens het voorlopig goed doen. Carl zijn werk is daarin heel belangrijk geweest voor de club."

En die jongeren krijgen niet zomaar kansen om toch nog een positieve vibe te creëren. "Nee, de insteek voor mij is nu enkel 12 op 12 halen. Ik ga geen jonge spelers kansen geven om daarna te kunnen zeggen: 'We hebben toch iets positiefs gedaan dit seizoen'. Als ik het gevoel heb dat een jongere het beter doet op training, dan heeft leeftijd of ervaring geen enkele betekenis."