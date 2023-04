Zoekt Club Brugge zijn geluk opnieuw over het Kanaal? Man United-legende zit bij de top 3 van kandidaat-coaches

Waagt Club Brugge zich na Scott Parker nog eens aan de gok op een coach van over het Kanaal aan te stellen? Het is niet ondenkbaar, want Ole Gunnar Solskjaer is genoemd als potentiële nieuwe coach.

Het is The Times dat dit bericht als eerste naar buiten bracht. Solskjaer is uiteraard een naam als een klok in het internationale voetbal. De Noor schopte het als speler reeds tot Manchester United-legende, onder meer door de winnende treffer te maken in de Champions League-finale van 1999.

Na zijn spelersloopbaan was Solskjaer ook als coach actief op Old Trafford. In november 2021 werd hij ontslagen en nadien was de gewezen aanvaller nergens meer als hoofdtrainer aan de slag. Aan die periode zou een einde kunnen komen, want Solskjaer zou nu één van de drie overgebleven kandidaat-coaches zijn bij Club Brugge.

Deila kandidaat nummer 1

Bij blauw-zwart lijken het dus de laatste maanden van Rik De Mil als T1 te zijn. Solskjaer is echter niet de coach waar de voorkeur van het bestuur van Club naar uit gaat. Zijn landgenoot Ronny Deila zou kandidaat nummer 1 zijn.

Lukt het niet om hem weg te lokken van Sclessin, dan zijn Solskjaer en Dino Toppmoller (assistent bij Bayern) in de running. Solskjaer zou na het mislukte experiment met Scott Parker geen nieuwe Britse coach zijn voor Club Brugge, maar het is wel iemand die zijn strepen voornamelijk in het Engelse voetbal verdiend heeft.