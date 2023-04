Slaagt Will Still waar Club Brugge faalde? Reims heeft jonge Belgische verdediger op het oog

Reims heeft alle verwachtingen overtroffen onder Will Still. Daardoor kunnen ze nu al op hun gemak naar volgend seizoen uitkijken. En ze hebben intussen een jonge Belgische verdediger op hun lijstje staan.

Wat Will Still doet in het Stade de Reims wordt onderstreept door alle Franse waarnemers. Op 30-jarige leeftijd heeft de voormalige coach van Beerschot en assistent van Standard slechts één nederlaag geleden in 19 Ligue 1-wedstrijden, allemaal zonder officieel diploma.

In het begin van het seizoen leunden ze dicht aan bij de degradatiezone, maar zijn nu slechts zes punten verwijderd van de vijfde plaats en Europees voetbal.

Will Still is in ieder geval al ruimschoots geslaagd in zijn opzet en kan volgend seizoen met vertrouwen tegemoet zien. Volgens informatie van de Italiaanse journalist Nicolo Schira was gisteren ook een scout van de Franse club in San Siro om het optreden van Koni De Winter te volgen.

Het was pas de elfde basisplaats van het seizoen voor de jonge 20-jarige centrale verdediger, die moeite heeft om zijn stempel te drukken in de Serie A. Een jaar in de Ligue 1 zou hem waarschijnlijk het meeste deugd doen.