🎥 Philip Zinckernagel legt uit hoe hij Vandevoordt een beetje gek maakte

Philip Zinckernagel was de held van de avond voor Standard. Met twee doelpunten zorgde hij voor het verschil tegen KRC Genk.

Standard speelt nog volop mee voor de play-offs, want het won met 2-0 van leider KRC Genk. Met dank aan Philip Zinckernagel.

Hij opende de de score in minuut 33 en kon enkele minuten later al vanop de stip de score verdubbelen. En daar was hij blij mee.

Twee doelpunten

"Ik zag dat Ohio ging schieten en dus liep ik meteen in om eventueel de rebound te pakken. En bij de strafschop liet ik Dönnum de bal pakken om zo Vandevoordt wat uit zijn element te brengen en gek te maken."

"Iedereen was man van de match in deze wedstrijd wat mij betreft", aldus nog de dubbele goalgetter van dienst.

🎯² | Philip Zinckernagel n’a eu besoin que de six minutes pour mettre un doublé face au leader. 🔴⚪️ #STAGNK pic.twitter.com/0XhMKBnlnY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 9, 2023

"We speelden een goede eerste helft en hebben Genk niet in de wedstrijd laten komen. Onze pressing was goed en er waren een aantal gevaarlijke situaties."

Zinckernagel zelf moest er snel na rust wel af: "Ik voelde iets aan mijn kuit, net als de vorige wedstrijd. Maar ik denk dat het niet te erg is", aldus nog de Deense goalgetter.