Marc Brys tevreden met klinkende overwinning en legt uit waar het misliep dit seizoen: "Daardoor geamputeerd"

Het seizoen van OH Leuven zit er meer dan waarschijnlijk op. De play-offs halen is quasi onmogelijk, degradatie is al eventjes afgewend. En dus kan er al wat gewerkt worden richting volgend seizoen en met jeugdige spelers.

"We waren wat geamputeerd door wat geblesseerden en vertrekkers in januari. Het is goed dat de ploeg nu opstaat, al is het eigenlijk te laat voor dit seizoen", aldus coach Marc Brys na de zege tegen Mechelen.

"We hebben veel drive getoond en hebben naast de vier goals nog elf kansen gehad: vijf voor en zes na de rust. De 1-0 was lavend, we hadden kansen zat om de score hoger te laten oplopen."

Voortreffelijk gedaan

"De manier waarop is wat me interesseert. We hebben een paar mensen de kansen kunnen geven om minuten te maken in eerste klasse. Ze hebben dat voortreffelijk gedaan. Als we fris en stressvrij spelen, komt er veel goed."

"Ze dwingen het zelf af om te mogen spelen. De spelers verkozen Franck Idumbo als speler van de match. Dat zegt veel over hoe de groep denkt en over hoe de jonkies komen piepen. We gaan niet opgeven, maar het is te laat voor play-off 2."