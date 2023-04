Rots in de branding Standard wil ook Charleroi kloppen én er is verrassend nieuws over zijn toekomst

Standard klopte KRC Genk met 2-0 en blijft zo op koers voor play-off 2. Zelfs play-off 1 kan eventueel nog.

De zege tegen KRC Genk heeft alvast deugd gedaan bij Standard, zoveel is duidelijk. En op dat elan willen ze doorgaan tegen Charleroi.

"We weten dat dat duel tegen Charleroi belangrijk is voor de fans", aldus Noë Dussenne in een reactie na de zege tegen Genk.

© photonews

"Het is niet een derby, maar echt een waalse clash die alle beloftes kan inlossen", is de kapitein nu al strijdvaardig.

"We weten dat Charleroi gevaarlijk kan zijn en dat tot in het slot van de wedstrijd, waarin ze vaak scoren. We moeten zeer aandachtig zijn vrijdag."

Verlengd verblijf?

Ondertussen lijkt Standard opnieuw de gesprekken met de centrale verdediger te willen gaan aanknopen met oog op een verlengd verblijf.

Enkele maanden geleden leek dat nog uitgesloten en was Dussenne zelfs op weg naar Lokomotiv Moskou. De deal raakte uiteindelijk niet rond en de speler bleef erg professioneel.