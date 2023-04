Filip Joos heeft geen goed nieuws voor KAA Gent: "Zij zullen het slachtoffer zijn"

KV Mechelen is de voorbije weken niet goed bezig. De ploeg van Steven Defour heeft dringend een sterke prestatie niet.

Op 30 april wordt de finale van de Croky Cup tussen KV Mechelen en Royal Antwerp FC gespeeld. Met vier nederlagen in de voorbije vijf wedstrijden zit KV Mechelen duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Een sterke prestatie is dringend nodig.

In Extra Time werd besproken of KV Mechelen de klap van de voorbije weken nog snel kan rechttrekken richting de bekerfinale. “Het wordt moeilijk”, meent Franky Van der Elst. “Je moet voordien toch even een echt goeie prestatie neerzetten. Het lijkt alsof de spelers denken dat ze dat ineens zouden kunnen omdraaien.”

“Wat is de oorzaak van al die nederlagen?. Houden ze zich in? Zijn ze uit vorm? Speelt er iets anders?”, vraagt Peter Vandenbempt zich openlijk af. “Als ze zich alleen maar inhouden en dan voluit gaan, dan kan het.”

Die goede prestatie die nodig is om zich te herpakken zou dit weekend wel eens kunnen volgen tegen KAA Gent, zo meent Filip Joos. Met alle gevolgen van dien voor de Buffalo’s. “Iedereen gaat er zomaar vanuit dat Gent in Mechelen wint, maar het is net gevaarlijker omdat die bekerfinale volgt”, vertelt Joos.