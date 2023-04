Marc Degryse duidelijk na afgelopen weekend: "Dat is voor mij een brug te ver"

Er werden afgelopen weekend in de Jupiler Pro League opnieuw een reeks discutabele beslissingen genomen door de scheidsrechters en de VAR.

De problemen met de scheidsrechters en de VAR in de Jupiler Pro League geraken maar niet opgelost. Elk weekend zijn er heel wat discutabele en onbegrijpelijke beslissingen, alsof de kloof tussen het voetbal en de scheidsrechterij gigantisch groot geworden is.

Dit weekend ging het vooral over gevallen van hands. “Wat mij betreft, had de VAR in Antwerp-Cercle nooit moeten tussenkomen bij het 'handspel' van Somers. Twee uur voordien was er op het eind van Anderlecht-Westerlo ook al trammelant. En zaterdagavond kreeg Union geen en Gent wel een strafschop na een bal tegen de hand”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vooral Gent moest afgelopen weekend niet klagen, terwijl Hein Vanhaezebrouck het hele seizoen al moord en brand schreeuwt. “De onduidelijkheid in de beslissingen was voor mij hoe dan ook bijzonder storend. Om daar nu ook complottheorieën te gaan bij sleuren, is voor mij een brug te ver. Het is gewoon een probleem van onze competitie, niet van één club of één scheidsrechter of één VAR.”