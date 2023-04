Niet alleen Lang en Buchanan staan in de belangstelling: 'Sevilla meldt zich bij Club Brugge voor deze smaakmaker'

Club Brugge ziet in het tussenseizoen wellicht Noa Lang en Tajon Buchanan vertrekken, maar ook Antonio Nusa geniet concrete interesse. Al hoopt blauw-zwart vooral dat daar niets van in huis zal komen.

Volgens de Spaanse media is Sevilla FC geïnteresseerd in Antonio Nusa. Club Brugge haalde de 17-jarige flankaanvaller in 2021 op bij Stabaek FK als wissel op de toekomst, maar Nusa is ondertussen al helemaal ontbolsterd.

Het zou dan ook een aderlating zijn als de Nigeriaanse Noor deze zomer al zou vertrekken. Club Brugge is alleszins niet van plan om mee te werken aan een transfer. En het lijkt weinig waarschijnlijk dat Sevilla opeens met zakken geld komt opdagen.