'Benfica komt opvolger voor Goncalo Ramos bij Club Brugge halen'

Club Brugge speelde dit seizoen in de Champions League tegen Benfica. Daar lieten de Portugezen hun oog vallen op een speler van blauwzwart.

Afgelopen zomer haalde Club Brugge Ferran Jutgla voor vijf miljoen euro over van FC Barcelona. Na een indrukwekkende start viel hij echter stil.

Volgens transferwatcher Luis Coelho heeft Benfica zijn oog laten vallen op de Spanjaard van blauwzwart. Hij zou in Lissabon de opvolger moeten worden van Goncalo Ramos die de club wellicht deze zomer zal verlaten.

Jutgla heeft in het Jan Breydelstadion nog een contract lopen tot juni 2027. Hij liet dit seizoen in 39 wedstrijden 12 goals en 8 assists achter zijn naam bijschrijven.

Of Club Brugge al openstaat voor een vertrek van Jutgla is bijzonder moeilijk in te schatten. Zeker door zijn langdurig contract worden het geen gemakkelijke onderhandelingen.

Zijn marktwaarde wordt momenteel op 11 miljoen euro geschat, waardoor Verhaeghe en Mannaert bij een bod boven dat bedrag wellicht zeker zullen toehappen.