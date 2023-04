De jacht op een voetballer is nu helemaal geopend: 'Meer dan 40 ploegen hebben hem op de radar'

Emmanuel Gift Orban is dé sensatie van 2023 op de Belgische voetbalvelden. En dat heeft iedereen ondertussen gezien.

Emmanuel Gift Orban werd door KAA Gent voor een dikke drie miljoen euro weggekocht bij het Noorse Stabaek.

Op Transfermarkt is zijn marktwaarde intussen van 1 miljoen naar 9 miljoen gegaan op een paar maanden tijd - waanzinnig.

Bij de Buffalo's zullen ze hopen om de 20-jarige Nigeriaanse spits nog minstens een jaartje extra te kunnen houden of flink te cashen.

Er werd al gesproken over een prijskaartje van minstens twintig miljoen euro, al willen ze bij Gent vermoedelijk nog veel meer.

Scouts

Volgens The Athletic is de jacht helemaal geopend. Zo zouden er tegen KAS Eupen al 40 tot 50 scouts in het stadion gezeten hebben.

Voor de wedstrijd tegen West Ham United zal dat ongetwijfeld niet anders zijn. En dus wordt het alle hens aan dek.