Deze zomer wel terug naar Club Brugge? Maxim De Cuyper geeft zelf het antwoord

Maxim De Cuyper wordt voor het tweede seizoen uitgeleend aan Westerlo. Het is uitkijken of dat ook volgend seizoen ook zo zal zijn.

Maxim De Cuyper laat zich zien bij Westerlo, zozeer zelfs dat Vincent Mannaert in januari een gesprek met hem had om vervroegd terug te keren naar het Jan Breydelstadion. De Cuyper drong echter zelf aan om het seizoen uit te doen bij Westerlo.

“Hij heeft mij daar honderd procent in gevolgd. Hij zei: Ik respecteer je keuze, Max. Dan speel je gewoon de rest van het seizoen bij Westerlo uit en zien we wel voor volgend seizoen”, vertelt De Cuyper aan de Krant van West-Vlaanderen.

Het plan voor deze zomer is alvast om de voorbereiding bij Club Brugge te starten en kijken hoe het dan loopt, geeft De Cuyper aan. “Dat is de bedoeling, ja. Het is ook de meest logische keuze, want ik lig er nog twee jaar onder contract. Ik voel mij klaar voor een stap hogerop.”

De Cuyper hecht wel belang aan speelminuten en dat zou wel eens een probleem kunnen worden als hij niet zeker is van een basisplaats. “Als ik de volgende stap zet, eender waar, en ik speel niet veel zal ik ontgoocheld zijn. Ik ben op mijn best als ik spelplezier heb.”

Zo laat onze 22-jarige landgenoot ook de ruimte voor een mogelijke transfer, eventueel zelfs richting het buitenland.