Jan Mulder héél streng voor Anderlecht na 'Operatie Propere Handen': "Elegantie is weg" en "Wat is daar gebeurd?"

Het is alle hens aan dek bij RSC Anderlecht. Alles op alles zette in de Conference League is de opdracht. Ondertussen is er kritiek.

De operatie propere handen en dergelijke meer? Dat heeft ook buiten de landsgrenzen voor vreemde blikken gezorgd. Jan Mulder legt het nog eens uit aan de NOS, met grote spijt in het hart. Een zucht slakend als het ware zou je zeggen. "Wat is daar in hemelsnaam gebeurd? Dubieuze makelaars, dubieuze praktijken, schulden en oud-topman Herman van Holsbeeck die samen met een aantal anderen wordt vervolgd, omdat ze de nieuwe eigenaar te veel zouden hebben laten betalen." "Als ik mijn vrienden en omstanders beluister, valt het allemaal nauwelijks te begrijpen", aldus Mulder duidelijk. Vergetelheid? "Vroeger wilden jongetjes bij Anderlecht voetballen. Dat verlangen neemt snel af. De elegantie is er vanaf. Al dat gedoe bezoedelt mijn verleden." Volgens Mulder is het duidelijk: Anderlecht moet opletten dat het niet zoals andere topclubs van weleer in de vergetelheid geraakt.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - AZ Alkmaar live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.