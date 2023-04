Anouar Aït El Hadj met ex-ploeg Genk tegen Anderlecht: "Kwestie van respect!"

Zondagmiddag speelt Racing Genk in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Voor Anouar Aït El Hadj een duel met zijn ex-ploeg.

De youngster ruilde tijdens de wintermercato RSC Anderlecht in voor KRC Genk. Het wordt een bijzonder weerzien met enkele vrienden van bij Anderlecht, maar Genk heeft in de eerste plaats net als paarswit de drie punten heel hard nodig.

“Het zal vreemd voor me zijn om tegen hen te spelen, maar dat is voetbal”, vertelt hij bij de RTBF. “Vandaag ben ik een Genk-speler en draag ik het shirt van Genk. Mentaal moet je daar klaar voor zijn, er is geen andere keuze.”

El Hadj heeft al nagedacht over wat hij zal doen als hij scoort tegen Anderlecht. “Als ik scoor? Nee, ik zal het niet vieren: het is een kwestie van respect! Voor de rest is de bladzijde van Anderlecht omgeslagen: er zijn nieuwe coaches en nieuwe directeurs gekomen, ik voelde dat ik er geen toekomst meer had.”

El Hadj is blij dat hij de beslissing om te vertrekken bij Anderlecht heeft genomen, want hij voelde duidelijk aan dat hij geen deel meer uitmaakte van de plannen van de club, ondanks het feit dat hij de maanden voordien alles gaf.