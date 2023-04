Club Brugge-spits krijgt zware straf opgelegd na twee rode kaart dit seizoen

Club Brugge zal de komende wedstrijden niet kunnen rekenen op Daniel Pérez. Het Disciplinair Comité legt de spits een stevige schorsing op.

Daniel Perez moest zich bij het Disciplinair Comité van de Voetbalbond verantwoorden nadat hij een slag had uitgedeeld in de match tegen Lierse Kempenzonen. Het is niet de eerste straf die de Venezolaan krijgt wat hij had nog een voorwaardelijke straf staan. Daardoor loopt zijn straf nu ook stevig op.

Perez krijgt van het Disciplinair Comité vier speeldagen schorsing, waarvan één effectief en drie met uitstel. De twee weken voorwaardelijk die Perez in september kreeg, worden nu effectief. Perez kreeg ook nog een boete van 1.250 euro.

Perez kan in principe nog spelen tegen Beerschot vrijdagavond, zijn straf gaat pas nadien in. Maar de laatste drie matchen in de Challenger Pro League mist hij dus zeker.

Perez speelde dit seizoen nog niet voor Club Brugge, maar speelde bij Club NXT wel al 17 matchen dit seizoen. Daarin scoorde hij twee keer en pakte dus ook al twee rode kaarten dit seizoen.