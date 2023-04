Standard-coach Deila spreekt zich uit over aanstaande transfer uit de Premier League

Standard wil zich in de komende transferperiode versterken. Het mikt daarop vooral op jongere spelers, die in de toekomst dan geld kunnen opleveren.

Standard zit nog altijd niet in de beste financiële papieren en dus moeten ze denken aan jonge, talentvolle spelers om toe te voegen aan hun kern. De voorbije dagen werd Isaac Price (19) van Everton in verband gebracht met Standard.

Price is een Noord-Ierse middenvelder en scoorde dit seizoen 3 keer en gaf ook 3 assists in 20 matchen bij de U21 van Everton.

Deila bevestigt interesse

Standard-trainer Ronny Deila bevestigde op zijn persconferentie de interesse in Price. "Ik weet niet of de transfer is afgerond of niet, maar hij is inderdaad een speler die we volgen."

"Ik sprak met Fergal Harkin (de sportieve directeur, red.) en het idee is om een andere transferperiode te hebben dan dit seizoen. Toen heerste er soms chaos bij het aantrekken van spelers", zei Deila nog.

Het contract van Price loopt eind juni af bij Everton en het ziet er niet meteen naar uit dat hij moet rekenen op speelkansen in het eerste elftal van Everton. Standard zou enkel nog een opleidingsvergoeding van 500.000 euro moeten betalen.