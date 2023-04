Mannaert geeft de reden waarom Schreuder en Tedesco geen opvolger werden van Parker

Club Brugge heeft de voorbije seizoenen aardig wat trainers versleten. Dit seizoen staat de teller ondertussen op drie hoofdtrainers.

Rik De Mil is de vijfde trainer in een goed jaar tijd. De hele carrousel begon toen Philippe Clement ervoor koos om richting AS Monaco te trekken. Hij werd opgevolgd door Alfred Schreuder, maar ook die koos ervoor om zelf weer te vertrekken. Richting Ajax.

“Clement en Schreuder hebben zélf de beslissing genomen om bij ons te vertrekken. Logisch: ze waren succesvol en ze konden hogerop, in sportief en financieel opzicht”, vertelt Mannaert over die twee vertrekkers aan HUMO.

Mannaert is duidelijk dat de impact van het WK in Qatar een grote invloed heeft gehad op het ontslag van Carl Hoefkens. “Maar daarna hebben we, wat mij betreft, de grootste fout gemaakt met de keuze voor Scott Parker. De cultuurclash was te heftig. De Engelse competitie is niet de Belgische.”

Na het ontslag van Parker wilde Schreuder terugkeren bij Club Brugge. “Die wilde enkele maanden geleden trouwens heel graag terugkomen. Bart en ik waren klaar om een terugkeer in detail te bespreken, maar Schreuder kwam aanzetten met voorwaarden die meteen de deur dichtdeden.”

Ook bondscoach Domenico Tedesco werd in verband gebracht met het trainerschap in het Jan Breydelstadion. “Wij hebben contact met hem opgenomen. Maar Tedesco gaf meteen aan geen interesse te hebben in Club Brugge”, besluit Mannaert.