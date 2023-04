Marc Coucke heeft er (financiële) baat bij dat KV Oostende een overnemer vindt

KV Oostende kreeg bezoek van de Saoedische eigenaars van Newcastle en staat ook in contact met het Chinese Fosun in verband met een overname. De club zou anders wel eens op het faillissement kunnen afstevenen, want de Amerikanen pompen er geen geld meer in...

De licentie helpen behalen gaat PMG wel nog doen, maar daarna staan ze open om de club over te laten. En da's broodnodig, want Oostende dreigt uit het profvoetbal te verdwijnen. Zo is er de huur van de tribune, die jaarlijks aan Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, betaald moet worden. Dat bedraagt zo'n 800.000 euro en da's niet haalbaar in 1B. Als de club uit het profvoetbal verdwijnt, staat er in de erfachtovereenkomst met de stad dat de nieuwe tribune eigendom van de stad wordt. "Maar daar zijn we niet veel mee: dan heeft de stad een tribune, maar geen voetbalclub", aldus Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, in Het Nieuwsblad. "Ik kan alleen maar hopen dat er snel een oplossing komt waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit in het belang van de club, maar ook van onze stad."