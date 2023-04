Onvoorstelbaar: Club en Zulte Waregem lieten spits schieten die nu 100 miljoen waard is: "Ik word er nog altijd zot van"

Napoli rekent vanavond op Victor Osimhen om AC Milan opzij te zetten in de Champions League. De spits scoort aan de lopende band en was in ons land nog actief bij Charleroi. Twee andere clubs, Club Brugge en Zulte Waregem, lieten hem schieten.

Francky Dury herinnert het zich nog goed. Hij kreeg Osimhen in 2018 aangeboden toen hij bij Wolfsburg onder contract lag. Hij wou hem en kon hem huren met een aankoopoptie van 3,3 miljoen euro. Na de medische testen ontstond er een discussie.

“Die ­resultaten waren niet top”, zucht Dury bij Het Nieuwsblad. “Hij was pas terug na een schouderblessure, had gesukkeld met de knieën en had in Afrika malaria opgelopen.Ik vond dat we doorheen die test moesten kijken - struc­tureel was er niks aan de hand met Osimhen - maar men wilde het risico niet lopen."

Bij Club Brugge gebeurde hetzelfde en de top van Essevee haalde daar zijn gram. "Zie je wel…' Ik word er nog zot van."

Charleroi gaf hem wel de kans, zonder medische testen. "Als Mogi Bayat ons zegt dat we een speler moeten nemen, dan doen we dat gewoon. Achteraf gezien is dat de juiste keuze gebleken", zei Felice Mazzu nog aan Dury.