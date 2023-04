Zulte Waregem, Westerlo en Genk hofleveranciers in ons team van de week, ook Kortrijk, Union, Standard en Cercle zijn erbij

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Sinan Bolat. Die pakte met héél wat knappe reddingen uit tegen Club Brugge en pakte zo een belangrijk punt voor Westerlo, tot onvrede van blauw-zwart ook.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. De Cuyper redde onder meer een bal van de lijn voor Westerlo tegen Club Brugge, terwijl Fila scoorde voor Zulte Waregem en achterin ook heel stevig stond. Kortrijk verloor in Antwerp, maar Watanabe was wel opnieuw een lichtpunt achterin.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier spelers. Fossey was zowel verdedigend als aanvallend sterk op zijn flank, terwijl Ruud Vormer ronduit indrukwekkend was op het middenveld in Eupen. Teuma was weer de baas op het middenveld van Union en Ouattara verdient ook een pluim in zijn derde basisplaats.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Gano (3 doelpunten), Ueda (2 doelpunten en een assist) en Paintsil (2 goals) zorgden voor grote sier dit weekend.

Dat levert dan onderstaand elftal op: